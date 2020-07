JESÚS HIDALGO HABLÓ SOBRE LA MÚSICA Y LA PANDEMIA

Compartir en...

El reconocido músico y tanguero Jesús Hidalgo es una de las personalidades artísticas que más representan a Bragado en el orden nacional. En este sentido y para conocer cómo atraviesa esta cuarentena, el programa matutino de Bragado TV que conduce Diego San Román dialogó con el cantor.

Una de las primeras cuestiones sobre las que Hidalgo se refirió no tuvo que ver con la música, sino a cómo llevaba la cuarentena por coronavirus que tiene confinados a los argentinos. “Algún trabajito hago”, reconoció el cantante, y agregó: “He hecho por ahí algunos vídeos, estás en tu casa y te acomodas. Si no te gusta lo volvés a hacer”.

“Hoy festejo que estoy bien de salud, que tengo un techo y que gracias a Dios comemos todos los días. Ya después vamos a salir de todo esto, de a poco, crucemos los dedos para que sea lo mejor posible”, destacó Hidalgo con positivismo. Asimismo, señaló que se encuentra componiendo mucho con un amigo, como también trabajando con folclore, tango, sambas y chacareras.

El músico también manifestó una actitud responsable con respecto al cumplimiento de la cuarentena, y mencionó: “Me lo he tomado con estar bastante dentro de mi casa, si no es algo urgente lo que tengo que hacer realmente no salgo”.