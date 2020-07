OSCAR MARTIGNONE SOBRE LAS REUNIONES POR EL DÍA DEL AMIGO: “VAMOS A SER IMPLACABLES”

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Frente a la cercanía del Día del Amigo y de la posibilidad que existan personas decididas a romper el distanciamiento social para encontrase con sus allegados, ayer la edición matutina de BRAGADO TV entrevistó al director de Seguridad de la Municipalidad de Bragado, Oscar Martignone, con el propósito de dialogar sobre el asunto. Recordó que las reuniones no están permitidas, e indicó que “vamos a ser implacables” en velar para su cumplimiento.

Según el funcionario, “no es para amedrentar ni amenazar, pero vamos a hacer énfasis en este tipo de cuestiones que no le hacen bien a nadie y peligran la salud de mucha gente”. Manifestó que “la gran mayoría de la sociedad de Bragado se comporta correctamente”, pero reconoció que hay algunos que optan por infringir la Ley y ponen en riesgo a todos.

Para Martignone, “el tema de la salud es la prioridad”. Explicó que las personas que violan el distanciamiento social son pasibles de tener una causa penal con intervención de la Justicia Federal (con todo lo que ello implica) y que, además, las fuerzas de seguridad estén habilitadas a incautar sus respectivos rodados: “se han secuestrado vehículos y desde que comenzó la pandemia no los han podido recuperar aún”, dijo.

Vale remarcar que la imposibilidad de realizar reuniones presenciales por el Día del Amigo no es impedimento para los festejos. Hay otras vías posibles, como los encuentros virtuales, llamadas telefónicas, etc; quizás no sean los que prefieren muchas personas, pero son los más adecuados en estos tiempos de pandemia.