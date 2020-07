SIGUEN HABILITADAS LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE

Compartir en...

El director de Deportes de la Municipalidad de Bragado, Juan Rizzo, aclaró esta mañana ciertas dudas que existían en la población respecto de si se puede o no realizar prácticas deportivas en nuestro partido. Dijo que aún no se ha registrado ningún cambio, motivo por el que continúan autorizadas las que se realizan al aire libre. No obstante, indicó: “se puede entrenar, no jugar”.

Las declaraciones fueron formuladas previo al discurso del presidente Alberto Fernández. Sin embargo, el funcionario municipal dialogó hace instantes con BRAGADO TV y manifestó que por el momento todo sigue igual.

Según Rizzo, el impedimento de abrir rige únicamente para los gimnasios y los espacios deportivos cerrados. Las actividades al aire libre están habilitadas (sólo para entrenamiento), aunque necesitan cumplir ciertos protocolos y solicitar autorización al área municipal que está a su cargo.

Explicó que ya se han presentado clubes para firmar el acta de compromiso, siendo ejemplos instituciones de fútbol, básquet y hockey.

Consultado sobre otras ciudades que han permitido la apertura de gimnasios, explicó que “no están cumpliendo con lo que dicta la Provincia”, aunque aclaró que en Bragado se están gestionando flexibilizaciones para procurar obtener la habilitación desde la semana que viene. “Queremos que todos puedan volver a trabajar”, remarcó.

SUS ÚLTIMOS DÍAS DE GESTIÓN

Tal como es de público conocimiento, Juan se encuentra próximo a despedirse de la función pública en el marco de los cambios que está implementando el Gobierno Municipal en el gabinete y de su propio deseo de abocarse a otras cuestiones. Manifestó que su alejamiento se concretará posiblemente a fin de mes y se mostró conforme con sus casi 5 años de gestión. “Me llevo un montón de cosas buenas”, dijo.

