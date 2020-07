OSCAR MARTIGNONE ALERTÓ SOBRE POSIBLES SANCIONES POR REUNIONES EN EL DÍA DEL AMIGO

Compartir en...

Esta mañana, el director de Seguridad de la Municipalidad de Bragado, Oscar Martignone, hizo especial hincapié en las reuniones que pudiesen llegar a organizarse por los festejos del Día del Amigo. Días atrás, la Municipalidad publicó un comunicado alertando a la sociedad del riesgo que conlleva realizar un encuentro entre amigos.

“Nos toca vivir un momento difícil, todos queremos reunirnos, pasar esta fecha como lo hacíamos normalmente pero lamentablemente hoy lo que prima es la salud de toda la sociedad, y principalmente lo que nos ocupa a nosotros es la salud de todos los bragadenses”, comentó el Director de Seguridad.

El funcionario hizo mención del tema la semana pasada en otra entrevista televisiva, pero en ésta oportunidad puso el foco en las reuniones que puedan llegar a realizarse en la periferia de la ciudad, como por ejemplo en la zona de quintas. Si bien reconoció que la gran mayoría de la población ha cumplido con el aislamiento como es debido, también mencionó que hay un grupo minúsculo de los que tienen que “estar atentos” para “tratar de hacer cumplir la Ley”.

“Ojalá no nos tengan que llamar”, comentó el Martignone, quien a su vez aclaró que en caso de detectarse una infracción, la sanción no sólo involucraría al dueño del lugar si no también a los partícipes de la reunión.