QUINTA A FONDO CON LA SOLIDARIDAD: JAVIER BOCCA APORTÓ UNA GRAN AYUDA ALIMENTARIA

Varios corazones bragadenses se han llenado con la necesidad de ayudar al otro, en estos momentos tan duros son cada vez más los vecinos que requieren ayuda, pero de la misma manera va creciendo el número de voluntarios que se ofrecen para colaborar con el otro, y en este caso el deporte motor también ha sumado su granito de arena.

Javier Bocca es un piloto bragadense de rally quien recientemente consiguió sumar un sponsor Español a su grupo de competición, pero como es de público conocimiento el deporte tuerca se encuentra paralizado desde el inicio de la pandemia y Bocca no ha podido encender su motor desde entonces, sin embargo, su más reciente sponsor tiene a cargo laFundación Arbistar, y por intermedio de ellos consiguió una importante cantidad de elementos para ayudar a los bragadenses que lo necesitan.

En diálogo con ‘EL MEGÁFONO’, Bocca comentó que ya han repartido bolsones en el Hogar de ancianos San Luis, barrios Mitchel, Punta del Este, Fátima, Villa Cano, La Carlota, El Complejo, Nuevo Horizonte, Plan Federal Santa Marta, Entre Ríos Norte, Mudynda, Las Violetas, Agumín, el Ombú, entre otros, y la Escuela Secundaria de Mechita, en tanto hoy repartirán alimentos en el Hogar San Vicente de Paul y viajarán a Warnes.

“Hace varios meses que no estamos corriendo, así que me surgió la idea de hablar con los sponsors, que son una corporación de España, y charlando con los dueños me ofrecieron la fundación Arbistar para hacer una donación”, detalló.

En total, confeccionaron más de 500 bolsas con alimentos y algunos artículos de higiene, superando los 20 elementos por bolsa. “Yo siempre quise devolverle algo a Bragado. Una fue lograr traer el rally acá a Bragado y me faltaba ésto, hacer una donación para esta gente que necesita acá”, comentó Bocca.