CHARLA CON EL INTENDENTE DE CHIVILCOY SOBRE LA PANDEMIA Y SU FUERTE AVANCE

El intendente de la ciudad de Chivilcoy, Guillermo Britos, participó de una entrevista en el programa matutino de Bragado TV en donde dejó importantes declaraciones respecto a la situación sanitaria de su municipio tras el fuerte avance de la pandemia.

“Estamos con muchos contactos estrechos y convivientes, que lamentablemente al no aislarse como se debe cada familia está dando positivo”, destacó el jefe comunal, antes de se confirmaran 11 nuevos casos positivos de coronavirus, por lo que asciende a 33 la cantidad de pacientes en tratamiento y seguimiento.

Un dato a destacar es que sólo hay un trabajador de la salud con el virus, quien se encuentra aislado ya hace algunos días. En esta línea, Britos indicó: “Hace bastante que no tenemos contagios en los trabajadores de la salud, pero si de convivientes o contactos estrechos de los positivos”.

“Era totalmente atípico que Chivilcoy estuviera 100 días sin casos por el movimiento que tiene con el AMBA permanentemente”, reconoció el mandatario municipal, y añadió: “Hoy lamentablemente estamos en una situación complicada porque los trabajadores esenciales tienen que seguir trabajando y vienen contagiados del lugar de origen. Hoy la virulencia del virus es totalmente distinta a la del inicio”.

En referencia a su visión a futuro respecto a la resolución de la emergencia, no tuvo tapujos y declaró: “Creo que tenemos como mínimo hasta fin de agosto para que esto siga en este ritmo”, a lo que sumó: “No hay que mentirle a la gente, estamos esperando tener casos prácticamente todos los días”.

Uno de los factores que agravaría la emergencia en Chivilcoy es que existan casos autóctonos por circulación comunitaria. En este sentido, comentó: “No hay casos de los que no se pueda determinar el nexo, todavía la ciudad no tiene este tipo de circulación”, y agregó: “Hay muchas localidades que han superado los 100 casos y tampoco han llegado a la circulación comunitaria”.

Sobre la situación específica del sistema de salud chivilcoyano, afirmó: “Hemos decidido, después de los primeros casos, que en la totalidad de los servicios se trabaje con equipos de protección personal, como si todos estuvieran contagiados así evitamos más”.