CORONAVIRUS EN LA CUARTA SECCIÓN: CHIVILCOY ES UNO DE LOS PARTIDOS MÁS AFECTADOS CON 80 CASOS CONFIRMADOS

Aún no queda en claro si la Provincia de Buenos Aires está atravesando el famoso ‘pico’ de la pandemia o no, pero lo cierto es que en en varias zonas el número de infectados ha crecido de manera considerable, y la Cuarta Sección Electoral no es una excepción.

El partido más afectado por el virus del Covid-19 es Chivilcoy, el cual con la confirmación de 6 nuevos casos esta mañana, llegó a 80 positivos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, y 3 fallecidos. De esos 80 casos, 40 ya se han recuperado y 37 son pacientes en tratamiento, en tanto hay 469 personas en seguimiento domiciliario.

Chivilcoy es una de las ciudades que ha tenido que retroceder recientemente a la fase 4 de la cuarentena impuesta desde el Ministerio de Salud de la Provincia, aunque desde el Ejecutivo Local aclararon que los nexos de contagios están relacionados, en su mayoría, con personal esencial o por contactos estrechos con dichas personas.

Chacabuco es otra de las ciudades con más casos confirmados desde el inicio de la cuarentena, con 47 hisopados positivos, 16 recuperados, 31 activos y 172 personas en seguimiento domiciliario. Por otra parte, Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, Lincoln, Pehuajó y Rivadavia no han presentado casos positivos.