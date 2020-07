EL BRAGADENSE LUIS GUITART ASUMIÓ COMO REGIDOR EN GAVÁ

Compartir en...

Tiempo atrás adelantábamos que Luis Guitart, un bragadense radicado en Catalunya, asumiría como Regidor en Gavá. Finalmente, el hecho se concretó hoy a las 10 de la mañana, hora española.

Guitart dialogó en ‘Bragado TV al mediodía’ para comentar sus primeras impresiones a pocas horas de haber asumido, “fue muy divertido porque fui el primer Concejal envestido a través de Internet, porque con el tema de la pandemia no pudimos asistir al pleno”, comentó.

El flamante Regidor lleva 18 años viviendo en España y milita en el Partido Socialista Catalán. “Cuando tenia que prometer se me cortó la conexión y quedé en stand by. Quedé en la historia como el primer Concejal envestido a través de Internet pero a su vez con unas pequeñas interferencias”, detalló Guitart.

Si bien la figura del Regidor es similar a la de los Concejales en Argentina, allí no sólo cumplen funciones legislativas si no también ejecutivas, y es la Alcaldeza quien debe definir cuál será su función. “Mañana ella va a firmar el decreto por lo cuál vamos a tener cambios, y alguna de esas funciones me tocarán a mi”, explicó Guitart.