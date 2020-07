JUAN “PELU” ANSO, EL ARTISTA BRAGADENSE QUE CAPTÓ AL PÚBLICO JUVENIL

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Dentro del grupo de bragadenses que buscan generar arte a través de la música y llegar al corazón de la gente a través de sus letras, hay un joven ha logrado alcanzarlo que en poco tiempo y que está decidido a continuar esforzándose para seguir creciendo. Su nombre es Juan “Pelu” Anso; hace unos meses grabó tres temas, los cuales ya están teniendo una importante llegada en el público juvenil.

Juan tiene 20 años. Vivió algún tiempo en Buenos Aires y ahora está totalmente radicado en nuestra ciudad. Es conocido por haber organizado y/o competido en batallas de freestyle (por ejemplo en “Bragado UnderFree” y “Tren Free”) y también por ser uno de los impulsores de la página “Cover Bragado” en la que difundía música y el trabajo de artistas locales.

Ahora está enfocado en su propia carrera musical. En diálogo con BRAGADO TV, explicó que es abierto a todos los géneros ya que “puede gustarme desde un rap hasta un tango o un rock”. No obstante, reconoció que “siempre me identifique bastante con el hip hop”.

Se describió como “una persona que busca estar lo más tranquila posible haciendo y estando cerca de lo que más le gusta”, e indicó que “la música no sé si es todo, pero la escucho para todo; me acompaña siempre y me genera todos los sentimientos posibles: felicidad, tranquilidad y tristeza también”.

Respecto a sus temas, contó que “por el momento tengo tres: ´Ansiedad´, ´Renacer´ y ´Tenemos que volar´. Apuntan a reflejar la realidad o cosas que vivo y a generar que las personas se sientan identificadas”. También agregó: “a veces me gusta hacer un personaje o crear historias, porque la música es arte y no tiene límites”.

Luego, continuó: “en ´Ansiedad´ relato de qué se trata esta enfermedad psicológica o por lo menos como la viví y sentí, mientras que ´Renacer´ tiene una atmosfera totalmente diferente, donde trato de reflejar que siempre está la posibilidad de volver a empezar”. En cambio, el último lo hizo junto a Lucas Loriente y a Marcelo Tomás “Kiro” Quiroga; “es un tema más para disfrutar y donde tratamos de dar a entender que juntos somos imparables”, dijo.

En cuanto a su futuro, manifestó que “me encantaría seguir metido y llegar lo más lejos posible”, aunque aclaró: “por el momento trato de no pensar en tan lejos, sino de ir paso a paso, poniéndome objetivos para ver cómo puedo o hacia donde tengo que avanzar”. Además, adelantó algunas de las nuevas canciones que planea presentar: “muy pronto se viene el cuarto tema, ´Quiero ser´, que es más romántico, y también con varios artistas de Bragado y otro de la zona vamos a hacer una canción titulada ´Rolling´”.