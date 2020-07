NESTOR IRIONI BRINDÓ ALGUNAS SUGERENCIAS A LA HORA DE REALIZAR LA PODA

Compartir en...

Ayer en ‘Bragado TV a la mañana’, el Jefe de la sucursal bragadense de Edén, Nestor Irioni, brindó una serie de recomendaciones a la hora de realizar la poda de árboles con el fin de evitar accidentes que, no sólo significarían la interrupción del servicio, si no más importante aún, podría poner en riesgo la salud de los vecinos.

“Realmente es una sugerencia, un consejo que le estamos dando a la gente que seguramente para esta época ha visto o está viendo caer las hojas, y a veces se inquieta un poco en tratar de podar, y les sugerimos que consulte primeramente en la Municipalidad”, comentó Irioni.

El Jefe de la sucursal bragadense recomendó que ante todo, el vecino determine mirando hacia arriba, si hay algún cable que pase cerca de la planta que quiera podar, independientemente de si se trate de una línea que corresponda al servicio eléctrico o de algún otro servicio, como el de cable o telefonía fija.

“Las líneas de baja tensión son las que están más cerca de las ramas, pero arriba hay otra en algunos lugares, que es la red de media tensión que abastecen a toda la ciudad. Son líneas de 13.200 volts”, explicó Irioni, advirtiendo las consecuencias en caso de que algún vecino entre en contacto con algún cable del servicio eléctrico.

Nestor Irioni también recomendó que a la hora de contratar a alguien para la tarea en cuestión, que se busque a una persona ‘idónea’ con experiencia en la poda, pero volvió a insistir en que antes de tomar cualquier determinación, se consulte en la Municipalidad.

“El hecho de ser precautorios hace que no haya ningún accidente y además que no provoque ningún daño a nuestras líneas, porque el hecho de que corten cables no solamente nos perjudica a nosotros, si no también a los demás usuarios de toda la zona”, detalló.