GIL HABLÓ DEL PROYECTO EN RECHAZO AL BLOQUEO DE CAMIONEROS A MERCADO LIBRE

La situación que se generó entre Camioneros y Mercado Libre, cuando el sindicato realizó protestas y activaron bloqueos frente a cinco centros de distribución, generó repercusiones en todo ámbito del arca política. Eugenia Gil, Concejal radical dentro de Cambiemos, habló del proyecto de resolución que presentaron para rechazar estas medidas.

“Uno entiende que un sindicato se exprese y luche por sus derechos, pero hay un mecanismo legal para hacerlo porque están amparados en la constitución”, expresó la edil, quien señaló que se trata de un accionar violento hacia una empresa que “da trabajo a miles de PyMes”. En referencia al proyecto, destacó que se trata de un “repudio a esta actitud violenta y patoteril”.

Gil también comentó que poseen una “Férrea convicción de que estas actitudes no hacen más que dañar el tejido social y que van en contra de la constitución”. Dejando de lado las medidas que Camioneros aplicó y poniendo el foco en el motivo de los mismos, indicó: “No se si el reclamo que hace Camioneros es justo o injusto, no soy quien para determinarlo”.

“Son prácticas lamentablemente antiguas”, volvió a marcar, y sumó “No se puede cercenar el derecho a trabajar de otro”. A manera de síntesis, sostuvo: “el Concejo Deliberante de Bragado lo que repudiaría es toda medida violenta ante hechos que pueden y deben ser solucionados de otra manera”.