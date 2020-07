RECHAZO DE CAMIONEROS AL PROYECTO OFICIALISTA SOBRE EL BLOQUEO A MERCADO LIBRE

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

La discusión en torno a los sucedido días atrás en algunos centros de distribución de Mercado Libre sigue desarrollándose en todos los niveles, tal es así que la Concejal de Juntos por el Cambio, Eugenia Gil, presentó un proyecto para rechazar las medidas de fuerzas del gremio de Camioneros, pero un importante dirigente del sindicato salió a contestarle en ‘Bragado TV a la mañana’.

Marcelo Aparicio, secretario gremial, cuestionó a los Concejales oficialistas por ocuparse de una cuestión que, según él, no afectó en nada a Bragado: “Tendrían que repudiar ellos que les cobran los servicios a la gente de Bragado y no les realizan las tareas, tendrían que repudiar que los negocios puedan vender su propia mercadería y no usar una plataforma que lo único que hace es quedarse con la plata de la gente sin hacer nada, sin pagar aportes como corresponde porque hay mucha gente no registrada en el trabajo de Mercado Libre”, comentó.

El Secretario Gremial explicó que la medida de fuerza de la semana pasada no fue en contra de la plataforma, si no que la realizaron para que las empresas que prestan el servicio de distribución de ventas en Mercado Libre regularicen la situación de sus empleados.

Aparicio también apuntó contra Juntos por el Cambio, cuestionando los motivos por los cuáles repudian su accionar: “Sabemos que el PRO fue uno de los creadores de Mercado Libre. ¿Cómo no lo van a defender si es el sponsor comercial que los hizo más grande a ellos y fueron quienes más pusieron para la campaña de Macri?”, explicó.

El dirigente de Camioneros criticó a su vez el estado de los servicios en Bragado, cuestionando la decisión de los Concejales oficialistas por haber enviado un proyecto para repudiar en lugar de encargarse de problemáticas en el ámbito local. “Ellos se tendrían que repudiar 4 años de gestión, y la gestión que está haciendo ahí en Bragado que no es tan brillante, que se pongan a arreglar las luces antes de hablar de Camioneros. No entiendo cómo se dedican a perder el tiempo en pensar en nosotros, se tendrían que poner a trabajar para lo que los votaron”, concluyó.