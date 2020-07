FERNÁNDEZ LLORENTE CONSIDERÓ UN “MILAGRO” QUE NO HAYA MÁS CASOS DE CORONAVIRUS EN EL HOGAR SAN VICENTE

Compartir en...

La presidente de la Comisión de Apoyo del Hogar San Vicente de Paul, Virginia Fernández Llorente, se refirió esta mañana a la situación que atraviesa la institución a casi 20 días de la detección de un caso positivo de Coronavirus en la anciana de 88 años. Lamentó que la mujer aún no se haya recuperado, aunque destacó que se mantiene estable. Además, consideró un “milagro” que no se haya contagiado ninguna otra persona del lugar.

Virginia se mostró mucho más aliviada respecto de hace algunas semanas. El panorama hoy es más alentador ya que la anciana se encuentra transitando los últimos días de la enfermedad sin ninguna complicación y también porque ya tienen la tranquilidad de que los hisopados al personal y a los residentes de ese sector dieron todos negativo.

Destacó los exhaustivos recaudos que se toman en la institución para prevenir nuevos casos y mencionó lo difícil que resultó el aislamiento para los ancianos que tuvieron que hacerlo. “No todo el mundo resiste esa presión”, sostuvo.

Respecto de la mujer de 88 años, manifestó que, evidentemente, el virus le tomó “fuerte” debido a que tuvo tres hisopados positivos y aún no logró recuperarse. No obstante, resaltó que “va evolucionando lento” y que “ella no ha tenido fiebre y ahora está sin oxígeno”.