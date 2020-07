CORONAVIRUS EN BRAGADO: UN PACIENTE CONTAGIADO RECIBIÓ EL ALTA Y NO HAY CASOS SOSPECHOSOS

Compartir en...

El nuevo reporte epidemiológico diario que emite el Hospital Municipal San Luis por la pandemia trae buenas noticias: uno de los pacientes bajo tratamiento por Covid – 19 recibió el alta y dejó de haber casos sospechosos.

Respecto al nuevo recuperado de coronavirus no se especificó quién es. Además el informe indicó que los tres hisopados de ayer resultaron negativos, por lo que no hay casos sospechosos debido a que en las últimas 24 horas no se registró uno más.

En cuanto a las personas en seguimiento domiciliario, el número aumentó a 126 tras 13 ingresos y sólo un alta.