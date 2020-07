NO SONARÁ MÁS LA SIRENA DE LOS BOMBEROS A LAS 18HS: “YA NO ES NECESARIO”, DICEN

Compartir en...

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Bragado informó esta tarde la decisión de no tocar más la sirena de la institución a las 18hs para alertar a la población sobre el horario de cierre de los comercios y de restricción de circulación en las calles. Consideran que “ya no es necesario” debido a que “cada vecino es responsable absoluto y conoce de manera casi perfecta cada uno de los protocolos establecidos para que este virus no se propague y nos siga haciendo daño”.





El anuncio fue realizado a través de su fanpage de Facebook, 10 minutos después que la Municipalidad de Bragado difundiera el nuevo decreto sobre el retorno a la fase 5.

Recordaron que “desde el comienzo de la pandemia, y en virtud de los protocolos establecidos mediante los decretos nacionales y municipales, Bomberos Voluntarios de Bragado continúo reafirmando su compromiso con la sociedad bragadense”, siendo el toque de sirena de las 18hs (antes fue a las 16hs y luego a las 17hs) una de las acciones emprendidas.

La sirena generó gran impacto en el momento en que comenzó a aplicarse debido a que ponía en relieve la situación difícil que atravesamos, e incluso terminó transformándose en un símbolo de la pandemia. No obstante, fue aceptada por la mayoría de la comunidad (la excepción fue Máximo Obregón, quien denunció que tenía el propósito de “infundir miedo a la población”).

En su mensaje, lo bomberos agradecieron “el habernos tenido en cuanta y dejarnos formar parte de esta serie de engranajes que llevaron a que, en Bragado, este virus se esté manifestado muy poco”. También agregó: “la vida nos cambió y cambiara a todos. Las rutinas, la higiene, los trabajos y tantas cosas que debimos cambiar para cuidarnos. Sigamos haciendo las cosas bien, porque nos merecemos estar tranquilos”.

EN COMODORO PY TAMPOCO HABRÁ SIRENA

Tal como es de público conocimiento, el toque de sirena no sólo era realizado por los bomberos voluntarios de la ciudad de Bragado, sino también de las localidades rurales. Comodoro Py anunció hace instantes que tampoco continuará manteniéndola, motivo por el que posiblemente ocurra lo mismo en el resto de los cuarteles.