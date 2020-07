SE EMPEZÓ A TRABAJAR CON UN NUEVO ESQUEMA DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LA ZONA CÉNTRICA

Compartir en...

La secretaria de Integración Socio Urbana y Ambiental, Natalia Gatica, divulgó en ‘Bragado TV a la mañana’ un nuevo esquema de limpieza de calles y recolección de residuos en la zona céntrica de la ciudad.

“El centro no es solo Rivadavia y Pellegrini, si no que queda comprendido en la zona que está entre las calles Sarmiento, Moya y Aguirre, 12 de Octubre y Hermanos Islas”, explicó Gatica, a la vez que destacaba la labor que vienen realizando los trabajadores municipales, incluyendo el servicio de barrido.

La Secretaria de Integración Socio Urbana y Ambiental recordó que en su momento, con el programa de limpieza integral de barrios, le pidió a los vecinos que custodien los microbasurales en sus zonas y que denuncien cuando detecten alguna quema de hojas o montículos, pero esta vez le pidió a los vecinos del centro que no dejen estacionados sus vehículos en las calles los días en los que pase la barredora, ya que esto impediría la limpieza óptima de la cinta asfáltica.

La directora General de Hábitat de la Municipalidad de Bragado, Jorgelina Moreno, también participó de la entrevista y comentó que “la idea es que esta limpieza se pueda dar de manera integral, para ello es necesario primero hacer la recolección de los montículos y luego que pase la barredora para que quede realmente con la limpieza que nosotros queremos.”

Moreno recordó que los días de lluvia no pasa la barredora por las calles, pero el servicio de recolección de montículos continúa activo. Además, aclaró que el nuevo esquema “no quiere decir que las demás zonas quedan por fuera del servicio de barrido, si no que estamos sectorizando para que el servicio sea más eficiente. Lo hicimos en los barrios y lo estamos haciendo en el centro.”