“MALELO” RODONI HABLÓ SOBRE LA REALIDAD DEL “CLUB SAN RAMÓN” POR LA PANDEMIA

El Club de Pesca “San Ramón” de Bragado atraviesa una difícil y particular situación debido a la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus. Ismael “Malelo” Rodoni, presidente de la institución, conversó con Bragado TV y dio detalles de la realidad de la entidad por la pandemia.

Rodoni en primera instancia manifestó su preocupación por no poder abrir el club, a pesar de que varios parques naturales de la provincia y el país si pueden hacerlo. “La idea sería ver cómo se puede hacer para abrir la laguna”, comentó Rodoni.

La situación económica del Club de Pesca no escapa a la crisis que se vive en el país. En este sentido, expuso: “Después de cuatro meses es complicado. Con la laguna cerrada no tengo forma de inventar nada para generar un dinero. Los pocos recursos que tenemos guardados para hacer ciertas obras se están esfumando día a día”.

“Bragado Club pudo abrir las puertas, las canchas de paddle pudieron abrir las puertas, todas las instituciones. Me parece un poco injusto que no le pongamos un poco de amor a la laguna y no ver qué podemos hacer”, señaló el dirigente, en referencia a otros rubros deportivos que pudieron retomar con sus actividades.

En cuanto a los factores que podrían retrasar la vuelta a sus tareas en el Parque Lacunario, Rodoni destacó que la comunidad ha demostrado ser responsable con los protocolos y que se ha adaptado estos a una nueva normalidad. Asimismo agregó: “Me parece que es un espacio lo suficientemente grande para lograr eso sin demasiado riesgo”.