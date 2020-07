CIVELLO: “LA OPOSICIÓN NO TENDRÍA DERECHO A QUEJARSE PORQUE NO ALZARON LA VOZ DURANTE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS”

Compartir en...

Continúan las repercusiones en el plano local en torno al proyecto de reforma judicial impulsado por el presidente Alberto Fernández. Carla Bruno, presidente de la Coalición Cívica ARI se mostró en contra, sin embargo en otra entrevista televisada en la edición matutina de ‘Bragado TV’, el ex Concejal del Partido Justicialista, Horacio Civello, expresó su postura a favor de la reforma.

Civello cree que la aprobación del proyecto es necesaria al cuestionar la Justicia Federal de Comodoro Py, considerando que en los últimos años ha sido influenciada por el poder ejecutivo y por los servicios de inteligencia. “Esto ha generado un escándalo que hay que erradicar”, comentó.

El ex Concejal también consideró que “la oposición no tendría derecho a quejarse porque no alzaron la voz durante los últimos 4 años cuando se inventaron causas a través de los servicios de inteligencia y los sorteos eran tan poco trasparentes que un solo juez (Bonadío) tenía casi el 100% de las causas.”

Civello reconoció la labor de aquellos funcionarios del poder judicial a quienes considera instruídos e interesados en la cuestión, pero agregó que “también hay funcionarios corruptos, inservibles que no les interesa nada. Debemos generar un sistema que proteja a los buenos y que separe a los malos.” Para él, ése grupo generó “un divorcio entre las expectativas de los ciudadanos y las resoluciones judiciales.”