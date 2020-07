FERNANDA GÓMEZ: UNA ARTISTA BRAGADENSE QUE INSPIRA EN EL EXTERIOR

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

El mundo del arte está lleno de inspiraciones y creatividad a partir de diversas vertientes. Fernanda Gómez, una reconocida artista plástica bragadense, resulta fuente de inspiración para otros en el exterior.

En diálogo con Bragado TV, Gómez explicó que a través de la exposición de algunas de sus obras en redes sociales y el posterior intercambio de likes por parte de uno de sus seguidores, conoció a un escritor israelí que utiliza su material como referencia principal en la trama de sus historias.

“Cuando eligió la segunda obra (para hacer un cuento a partir de ella) empezamos a conocernos”, destacó la artista sobre la conexión que generó con su talento a través de la web. Incluso, el escritor le dio la posibilidad de que ella elija cuál sería el siguiente material sobre el que se basaría para una nueva historia.

En referencia a esta relación que se forjó con su arte, dijo: “Cuando uno hace una obra, cuando empiezo a bajar una información que me da el alma, evidentemente, veo que el otro la puede leer. Por lo menos él me lo demostró. Me demostró que está leyendo un poco todo lo que he puesto dentro de las obras”.

“Cuando uno hace una obra transmite lo que siente y justamente me conecté con una persona que lo puede expresar con palabras”, expresó, y añadió: “El arte es un lenguaje universal”.