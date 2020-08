“HISTORIAS Y TESTIMONIOS”: CESAR NÚÑEZ REPASÓ SU CARRERA JUNTO A ADRIANA FERRARI

Compartir en...

Cesar Núñez es un reconocido vecino de nuestra ciudad. Algunos lo identificarán como un artista, otros, como un diseñador, docente o gastronómico, y todas esas consideraciones son correctas ya que Cesar ha ido desarrollando varias tareas a lo largo de su vida. Por esos motivos y más, fue uno de los bragadenses seleccionados para aparecer en “Historias y Testimonios”, el ciclo de entrevistas impulsado e ideado desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Bragado.

“Yo pienso que en los tiempos complicados hay que ser creativos, no renegar tanto y empezar a crear. Ése es el sistema para poder subsistir y salir de ésto”, explicó Núñez durante el inicio de la entrevista.

Sus inicios como diseñador no fueron sencillos. Comenzó capacitándose mediante cursos que pagaba gracias a la labor que desempeñaba como gastronómico, vendiendo tortas para eventos, y una vez que se capacitó reconoce que le costó mucho poder destacarse en nuestra ciudad, pero él se considera una persona constante y tenaz por lo que en ningún momento ha bajado los brazos para cumplir su meta.

Además de todo lo anteriormente mencionado, Núñez diseña sombreros y llegó a conseguir un importante reconocimiento internacional. “El año pasado fui convocado por X-Terrace de Londres, ellos vieron en Instagram un sombrero mío, les gustó muchísimo y ahí me convocan para participar en este concurso mundial. Participaron 38 países, 300 sombreros, y el mío fue seleccionado. Fue algo maravilloso.” La entrega del premio se iba a realizar en el abril, pero debido a la pandemia se pospuso para el 8 de agosto. Tal y como lo ha sido en otros aspectos de su vida, Cesar está seguro de que el viaje se concretará para esa fecha.

“Poder desarrollar lo que uno sabe para ayudar es maravilloso, y lo he hecho siempre. He tratado de ayudar en momentos donde he tenido crisis y en momentos que he estado muy bien”, comentó refiriéndose a la labor solidaria que ha ejercido en varias oportunidades.

El ciclo de “Historias y Testimonios” continuará su curso cuando esta noche a las 20 horas, se emita la entrevista realizada por el periodista Leonel Ávila al ingeniero Anibal Grosso.