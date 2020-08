EL INGENIERO ANÍBAL GROSSO REPASÓ SU VIDA EN “HISTORIAS Y TESTIMONIOS”

Compartir en...

En otra emisión del ciclo “Historias y Testimonios”, ideado desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Bragado, el periodista Leonel Ávila entrevistó al reconocido ingeniero Anibal Grosso, bragadense por adopción que ha desempeñado muchos roles en nuestra comunidad, e incluso a día de hoy continúa trabajando con la edición de su próximo libro.

“Diría que soy un individuo perseverante. Si me propongo a hacer una cosa, trato de que la cosa se termine y que continúe en el tiempo. No me gusta improvisar.” Así se definió Anibal antes de comenzar a relatar su infancia, alejada a Bragado. Su familia era muy pobre y su madre incluso era analfabeta hasta que aprendió a leer y escribir para enseñarle a sus hijos. “Tuve la satisfacción de mostrarle a mi madre 2 títulos universitarios”, relató Grosso.

Antes de estudiar ingeniería, se recibió de agrimensor y a partir de allí comenzaron a surgir sus primeros trabajos. “Yo creo que el error más grande de mi vida es haber hecho demasiadas cosas y ninguna bien, todas mas o menos, y lo que siempre digo que precisamente por esta vida, castigué a mi señora y a mi hijo, que podrían haber vivido mucho mejor si yo hubiese sido más constante en hacer plata, que es lo que no hice.”

Anibal también recordó al Bragado de su infancia, con muchas calles de tierra y con la presencia de los circos, los cuales se ubicaban a una cuadra de su hogar, sin embargo, explicó que no cree ser una persona nostálgica: “Nunca extraño lo que pasó, creo que hay que vivir hacia delante a pesar de que me gusta la historia, pero la historia me gusta como basamento para ver qué es lo que hicimos mal y qué es lo que podemos hacer mejor.”

Aníbal repasó su trayectoria como Secretario del Club Ciclista Bragado. En aquél entonces, su hermano era el Presidente de la institución, y durante dos años el Club Ciclista Nación se negó a financiar la Doble Bragado, por lo que rápidamente él y su hermano organizaron la carrera por 2 años: “Mi hermano obligó al Club Ciclista Nación a firmar un convenio, donde si ellos no hacían la Doble Bragado, el Club Ciclista (Bragado) la iba a hacer.”

Tras alejarse del Club Ciclista Bragado, se desempeñó como Presidente de la Liga Bragadense de Fútbol y Presidente de la Federación Bragadense de Tenis de Mesa, por lo que siempre ha estado ligado al deporte.

En el trascurso de la entrevista, el Ingeniero repasó varios temas además del deporte y de su infancia: recordó aquella vez en la que construyó una Escuela en Mechita, y además se refirió a su vida política como Concejal.

LA ENTREVISTA COMPLETA:

