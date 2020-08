LA MECHITENSE ROCÍO BUENO JUGARÁ EN RACING

Compartir en...

El fútbol femenino ha ido obteniendo una repercusión indiscutible durante los últimos años, muchos clubes han apostado por profesionalizar a las jugadoras e incluso se han llegado a emitir varios partidos por los diversos canales deportivos de televisión. En el plano local, una de las figuras femeninas que siempre se destacó por su participación en varios clubes, es Rocío Bueno, quien recientemente ha firmado un contrato con Racing.

“Tuve una llamada del técnico de Racing hace un par de meses atrás, la idea era que se termine mi contrato con la UAI que fue el 30 de junio y a partir de ahí, avanzar con eso”, explicó Bueno en una entrevista en ‘Bragado TV al mediodía’, comentando a su vez que actualmente está residiendo en Capital Federal y se está entrenando en su casa, tratando de sostener su estado físico durante la pandemia.

Además de relatar brevemente sus primeros pasos en el fútbol femenino y todo lo que ello implicó, Rocío recordó su paso por la Copa Libertadores del año pasado: “Fue muy importante para mi, primero porque yo sufrí una lesión en el 2018 que me dejó afuera a un mes de viajar a la copa ese año. Tuve un problema con mi papá (Roberto Bueno), y todo lo que fue en medio de la lesión de la rodilla pasé todo eso. Llegar con un buen estado físico, con la rodilla en condiciones a la copa (2019) fue un sacrificio enorme.”

Además, destacó la importancia del apoyo que recibe por parte de sus familiares, quienes a día de hoy la siguen incondicionalmente y festejan junto a ella sus logros. “Mi viejo fue y es todo para mí, mis hermanos que me siguen desde Mechita, y después tengo una gran familia en Chivilcoy que no es mi familia de sangre pero la verdad que es mi gran familia y siempre me apoyan, encima son hinchas de Racing”, comentó.

Con respecto a la situación del fútbol femenino en la actualidad, la delantera explicó que a pesar de todo lo que se ha logrado en los últimos tiempos, ella considera que aún falta mucho trabajo por hacer: “Son muy pocos los clubes que pueden llevar a cabo la disciplina, de hecho los que se mantienen son los clubes grandes, Boca, River, Racing, UAI, son los que mejor económicamente están, los demás clubes sólo se sustentan con los 8 contratos que da la AFA, después queda en cada club hacer más contratos, pero eso significa otro ingreso que el (fútbol) femenino hoy en día no lo está dando.”

Además de jugar para Racing, Rocío comentó que aceptó el contrato porque el club obliga a las jugadoras a seguir estudiando una carrera, pensando en su futuro después del fútbol. “Yo ahora estoy terminando la carrera de Educación Física, que gracias a dios UAI me va a seguir becando, en diciembre ya termino, pero lo bueno es apostar a que la jugadora no se quede sólo con que es jugadora, porque hoy en día somos profesionales pero no vamos a vivir de ésto después.” Por último, dijo que sus metas con Racing son “tratar de dejar al club en lo más alto, poder lograr un campeonato que creo que es lo que se merece y disfrutar de lo que es el fútbol.”