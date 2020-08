ESTA SEMANA SE CELEBRA MUNDIALMENTE LA LACTANCIA MATERNA

Compartir en...

Del 1 al 7 de agosto se celebra mundialmente la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cuál está destinada a fomentar la lactancia materna (o ‘natural’) y a mejorar la salud de los bebes en todo el mundo. El lema que han elegido este año es ‘apoyá la lactancia por un planeta saludable’, y se debe justamente a que esta práctica trae consigo algunos beneficios para el medioambiente, pero para entrar en detalles ‘Bragado TV a la mañana’ entrevistó a Guillermina Machado, médica partera que desempeña su tarea en el Hospital Municipal San Luis.

Machado comentó que «con el correr los años cada vez se sabe que la lactancia no es solo el hecho de amamantar y los cientos de miles de beneficios que tiene para la mamá y el bebé, si no que tiene un gran impacto a nivel global y éste año está apuntado a que la lactancia es un hecho ecológico, es renovable, no genera residuos, no da tóxicos al planeta, tiene un gran impacto en lo que es (la lucha contra) el cambio climático.”

Otra de las finalidades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna es tratar de concientizar a las personas en apoyo a la práctica, pero por sobre todas las cosas se pide un mayor compromiso desde las organizaciones, el Estado y el sistema de salud para promover la lactancia.

Machado contó además que desde el Hospital Municipal San Luis “se trabaja muy bien en el contacto entre el bebé y la mamá, y se acompaña para que sea inmediato”, ya que a su vez explicó la importancia en que el recién nacido se alimente de leche materna en su primer hora de vida.

“En la lactancia hay muchos actores”, detalló Guillermina; “no la hace solo uno, la hace todo el sistema de salud, el administrativo, el empleador cuando la mamá tiene que volver a trabajar y existe una ley de protección de lactancia y no todos la conocen. La lactancia la hace la sociedad, en Argentina aún estamos muy demorados en espacios públicos de lactancia, en las empresas donde trabajan muchas mamás en edad reproductiva que tienen hijos pequeñitos tienen que extraer su leche en el baño, no hay un lugar para realizarlo”, explicó.