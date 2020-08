“HISTORIAS Y TESTIMONIOS”: GRACIELA BALLETTI CONVERSÓ CON ADRIANA FERRARI SOBRE LA CULTURA

Compartir en...

Pasó el martes y una nueva edición de “Historias y Testimonios” causó una gran sensación entre todos sus espectadores. Graciela Balletti fue la artista local elegida en esta última ocasión para ser entrevistada en este nuevo programa, en donde se charló sobre su carrera, su amor y pasión por el teatro.

Balletti es reconocida por su trayectoria: hace 40 años se dedica al teatro en varias de sus expresiones, supo ejercer como profesora en el IUNA y hasta estudió y ejerció de bioquímica, profesión que supo tener aún estando en medio de una dictadura militar. De todas formas, el arte y la cultura se convirtió en su nicho y su ambiente.

Durante la charla sus dos profesiones marcaron un eje. La diferencia entre ambas, para ella, no era tanta y hasta se animó a hacer un paralelismo: “Me di cuenta cuando empecé a trabajar como directora, porque hay tenes muchos elementos que mezclar como en el laboratorio para tener un resultados. La dirección de teatro es un laboratorio de emociones y elementos objetivos que las producen”.

Elegir una de sus facetas como la favorita no le fue tarea fácil, pero mencionó: “En este momento, que hago de todo un poco, lo que más me gusta es la dirección. La ‘alquimia’”. Incluso la televisión o “pantalla chica” también le brindó espacio por su enorme talento (trabajó en PolKA), pero sostuvo que “nunca le gustó” a pesar de que le fue bien. “No era el medio en el que yo me sentía cómoda”, aseguró.

Es motivo de mención que este ciclo de entrevistas surgió desde la Dirección de Cultura y tienen a los periodistas Leonel Ávila y Adriana Ferrari como conductores. Esta jueves también se emitirá una nueva conversación, pero esta vez con Nicolás Rodante como protagonista.