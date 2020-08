JUNÍN: BUSCAN A UNA MUJER DESAPARECIDA HACE MÁS DE 10 DÍAS

Compartir en...

Ayer por la mañana en el programa ‘El Megáfono’, la periodista juninense Claudia Birello daba cuenta acerca de una alarmante situación que se presentó en los últimas días en su ciudad. Se trata de la desaparición de una mujer de 29 años identificada como Rosa Inés Fernández, de quién desde hace 10 días no se tiene información al respecto.

La incertidumbre con respecto a su paradero ha ido despertando varias hipótesis, en tanto la búsqueda continúa su curso pero sin arrojar ningún resultado concluyente hasta el momento. Lo cierto es que su familia dio aviso a las autoridades varios días después de su desaparición, más precisamente el jueves pasado, por lo que a partir de ese momento han comenzado con los rastrillajes por toda la ciudad.

“La búsqueda es intensa, hay efectivos policiales recorriendo y rastrillando distintos puntos de la ciudad de Junín, en el día de hoy se incorporaron 3 perros de una brigada canina, rastreadores que llegaron directamente desde Campana para poder seguir avanzando en esta causa que por ahora es ‘Averiguación de Paradero’”, explicó Birello.

Rosa Inés Fernández fue vista por última vez el domingo 26 de julio con su ex pareja. “Él la acerca a una zona en particular que es Ruta 188, inmediaciones con Avenida Rivadavia, ella se baja del allí y a partir del momento en el que se baja no hay más registros”, detalló la periodista, quien comenta a su vez que días atrás, un perro siguió su rastro desde ésa zona hasta las inmediaciones del Club Rivadavia, pero allí perdieron el rastro y no pudieron encontrar ningún indicio de su paradero.

“Como no es la primera vez que ocurre una situación de estas características la familia no denuncia inmediatamente. En algún momento se había ido a Mar del Plata, en otro a Bahía Blanca, su familia la había ido a buscar directamente”, explicó Birello.

Días atrás, en una fiesta clandestina, una vecina escuchó un diálogo entre dos personas en el que un individuo dijo textualmente que “se nos fue la mano con la chica”. Tras haber tomado conocimiento del asunto, las autoridades identificaron a 3 hermanos, dos varones y una mujer, y tras las declaraciones quedaron el libertad ya que consideraron que el hecho no tuvo relación alguna con la desaparición de la joven. Aún así, producto de las amenazas recibidas a través de las redes sociales, uno de los hermanos habría intentado suicidarse, pero tras 3 horas de negociación pudieron convencerlo para que desista de la idea.

“Una de las personas que declaró, cuando le requisan el automóvil encuentran que había manchas de sangre en el volante, se pudo comprobar con posterioridad que la sangre correspondía al dueño del auto. El se habría lastimado las manos haciendo un trabajo en su casa con unas botellas de vidrio”, detalló la periodista.

Al momento de redactar esta noticia, las últimas novedades que se han presentado es que ayer por la tarde en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº188, entre la Ruta Nacional Nº7 y Provincial Nº65, una mujer advirtió al personal policial del puesto de avenida circunvalación sobre una sábana con manchas rojas en el lugar, pero tras realizar las pericias correspondientes por parte de la Policía Científica determinaron que se trataría de pintura roja.

Rosa Inés Delgado es una jóven de 29 años, de contextura física delgada, 1,50 metros de estatura, con cabello oscuro lacio a la altura de los hombros y ojos marrón claro. Posee un tatuaje sobre el hombro derecho con una medialuna y una rosa, y otro tatuaje en el antebrazo izquierdo con la inscripción ‘Valentina’. Se ruega que en caso de que se tenga algún dato del paradero de la mujer, que se comuniquen inmediatamente al 911.