LA CANTANTE NANCY GUAS TIENE COVID-19: SE ENTERÓ ANOCHE Y HOY DIALOGÓ CON BRAGADO TV

Tal como es de público conocimiento, el partido de Bragado registró ayer récord de casos nuevos de Coronavirus (COVID-19). En total fueron 12, de los cuales uno corresponde a la cantante Nancy Guas. Por tal motivo, este mediodía fue entrevistada por el noticiero local, donde se refirió a los síntomas que viene presentando y cómo pudo haberse contagiado.

Contó que dio positivo al igual que su hija, aunque aclaró que ambas se encuentran bien. Sus primeros síntomas los registró el pasado jueves, ya que “me sentí mal, me ardía la nariz, tenía mucho frío, dolor de espalda y fiebre”.

Primeramente creyó que tenía una gripe, pero al ver que el viernes no mejoraba llamó al hospital, donde le dijeron que tenía que tomar un medicamento. El fin de semana su hija también comenzó a presentar fiebre, mientras que el lunes ambas no sentían el gusto ni el olfato, por lo cual volvieron a comunicarse con el nosocomio local y fueron hisopadas.

“Yo no sé de a dónde me contagié porque yo no estuve con nadie”, indicó Nancy. Dijo que el último contacto con su esposo (camionero) fue una semana antes y que sólo tuvo contacto con sus padres en una oportunidad. Aseguró ser obsesiva con la limpieza y que siempre tomó todos los recaudos.

Sobre el final de la nota, pidió que la población se cuide. Manifestó estar un poco asustada, pero tiene fe en que podrá superarlo ya que hasta el momento no presentó ninguna complicación.