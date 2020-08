KARINA CABALLERO APUNTÓ CONTRA LOS QUE INCUMPLEN EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL: “ES UN DELITO”

Compartir en...

Ampliamente conocida es la necesidad de acatar las disposiciones de las autoridades nacionales, provinciales y municipales en lo que respecta a las medidas de prevención para evitar contagios de Coronavirus. Sin embargo, todavía hay quienes se niegan a hacerlo, motivo por el que la subsecretaria de Asuntos Legales de la Municipalidad de Bragado, Karina Caballero, se refirió a las sanciones que podrían recaerles.

Recordó que las reuniones sociales están prohibidas, e indicó que su falta de acatamiento constituye una violación al artículo 205 del Código Penal y que “la persona que incumple puede llegar a tener una pena de prisión de 6 meses a 2 años”. “Es un delito”, dijo.

La funcionaria reconoció que “puede quedar en suspenso si la persona no hubiera cometido otro delito”. No obstante, aclaró: “no deja de ser una causa penal que va a tener una resolución y una aplicación de una pena, con todo lo que ello implica”. En ese marco, enfatizó: “la resolución no la vamos a tener en 15 días porque es una causa penal, pero el ciudadano que no cumpla eventualmente va a tener sus consecuencias”.

Apeló a la responsabilidad social, ya que de lo contrario “estamos poniendo en riesgo la vida de familiares o amigos nuestros” (además de la propia). También habló sobre otro tipo de infracciones en las que pueden intervenir, como por ejemplo el no uso de tapabocas.

“Es importante que los vecinos se comprometan porque las fuerzas de seguridad no pueden llegar a todos lados”, sostuvo. En tal sentido, pidió que se realice la denuncia cuando se detecte una falta.