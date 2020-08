LA ONG “PELUCAS SOLIDARIAS” Y SUS DIFICULTADES POR LA PANDEMIA

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

La pandemia por coronavirus se convirtió un suceso histórico por su terrible alcance, las dificultades que generó y el cambio de la normalidad conocida que provocó. La ONG “Pelucas solidarias Bragado” sufrió por la misma y así lo relata Claudia Sagardoy, principal dirigente de la entidad.

En diálogo con Bragado TV a la mañana, la integrante de la agrupación contó lo difícil que se convirtió la tarea bajo este contexto. Actualmente comentó que son dos quienes trabajan (hace algunos días se sumó una compañera) y que no tienen pelucas en su haber, cuando supieron incluso tener 15 para entregar.

“Cuando empezó la pandemia estuve un mes inactiva, no tenía ganas de hacer nada. Me puse muy mal con todo esto, pero después empecé a recibir pedidos y pedidos”, destacó Sagardoy, y agregó: “Un día estuve tan mal que llamé al 147 y me llamó una psicóloga enseguida, todavía lo sigue haciendo y me siento un poquito más contenida”.

A pesar de los malos ratos que vivió en cuarentena, reflexionó sobre su importante labor. En este sentido, comentó: “La gente llamada por esto y dije ‘tengo que ponerme las pilas’ y empezar de nuevo, esto me sacó a flote y estoy trabajando a full. He enviado pelucas fuera de Bragado y vamos bien”.

Respecto a sus necesidades, Sagardoy indicó que necesitan cinta de papel que no sobrepase los 2cm de ancho y que la pueden encontrar en su despensa (entre Pellegrini y Falcón), donde lo recibirá. “Un rollo de cinta nos sirve sólo para hacer una peluca. Cada una lleva 80 mechones de pelos, la gente todos los días aparece con cabello”, explicó.