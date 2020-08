UN BRAGADENSE ESTÁ INTERNADO EN JUNÍN TRAS CONTAGIARSE DE CORONAVIRUS

Compartir en...

Según informa la Municipalidad de Junín, una persona oriunda de Bragado se encuentra internada en una clínica privada de dicha localidad tras arrojar resultado positivo en un hisopado por Coronavirus (COVID-19).

No son muchos los datos que se conocieron al respecto. Sólo se sabe que es un joven de 30 años que se consideraba un caso sospechoso desde el día de ayer, siendo hoy el día en que se confirmó su positividad a la enfermedad.

Junín encuadró el caso entre los infectados no residentes. Además, comunicó que se está procediendo a la identificación, aislamiento y seguimiento de los posibles contactos estrechos.

Según los datos oficiales, el partido vecino tiene actualmente siete casos activos locales de Coronavirus y cuatro no residentes, lo que da un total de once. Además, ya se han recuperado otros catorce juninenses y seis no residentes.