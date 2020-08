LA REINA DE LA FIESTA DE IRALA PARTICIPARÁ EN LA FIESTA DE LA AGRICULTURA DE ESPERANZA

Compartir en...

Independientemente de la pandemia por el coronavirus, las soberanas de las fiestas tradicionales continúan trabajando a través de las redes sociales ya sea divulgando información sobre sus respectivas festividades o generando contactos para posibles actos de presencia y representación en futuros eventos, y justamente hablando del futuro, ya se está adelantando lo que será una nueva edición de la ‘Fiesta de la Agricultura’ en Esperanza, provincia de Santa Fe.

Celeste Reynoso es la actual soberana de la Fiesta Provincial del Agricultor en Irala y está buscando consagrarse con una corona Nacional en Esperanza. La joven obriense está estudiando medicina y ya envió parte del material solicitado por las autoridades santafesinas, ya que según lo explicó la coordinadora Sol García, la coronación planeada para el 12 de septiembre será de manera virtual.

“Hace dos semanas Sol me escribió y al principio dudaba, no tenía mucha seguridad porque no tengo mucha experiencia, pero hablé con ella, y mis padres me terminaron de convencer así que acá estoy, soy una de las postulantes a la Fiesta Nacional”, comentó Reynoso.

Sol García también comentó que una particularidad de la fiesta que solamente pueden postularse otras reinas de fiestas que tengan que ver con la producción, ya que la estan buscando a una soberana que siga el lineamiento de la Fiesta de la Agricultura.