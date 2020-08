ECHAVE SOBRE LOS CONTAGIOS: “EL PROBLEMA GRAVE ES QUE COLAPSE EL SISTEMA DE SALUD”

Compartir en...

En pocos días Bragado vio agravada su situación sanitaria de sobremanera. En este sentido y tal como lo hizo la última vez, el subdirector del Hospital Municipal San Luis, Gustavo Echave, analizó cómo está nuestra localidad ante los crecientes contagios de coronavirus y las varias personas internadas.

Como primer tópico tratado, el profesional de la salud hizo referencia a que este momento fue generado por un descuido de la comunidad. “La inmensa mayoría de contagios que tenemos no ha sido trabajando y no ha sido respetando los protocolos, son por los momentos de relax en el que uno se junta con los amigos, conocidos o familiares”.

“Estamos graves por la cantidad de pacientes que tenemos”, destacó Echave, y a manera de comparación sostuvo: “Hemos visto en ecuador y en lugares de Europa que había cajones tirados en las calles porque el sistema de salud colapsaba. El problema de esto es que colapse nuestro sistema de salud”.

Estos brotes, según indicó, son producto de un momento de “relax” de la población por no seguir con los protocolos. En este sentido, manifestó: “La gente no entiende que las medidas de seguridad son para adoptarlas 24 horas al día, no un ratito”, y agregó: “Uno le da la oportunidad al virus, uno lo sale a buscar”.

Para Echave hay muchos pacientes que los que debería tener Bragado. “Lo que viene, si seguimos en esta postura comunitaria, es muy malo. Lo vimos en el hemisferio norte: hay gente que se muere sin atención”, remarcó.

Sobre los escépticos de la pandemia, expresó: “Yo las invitaría a que vengan y den una vuelta en la sala, vamos a ver si al momento de entrar siguen pensando en si es verdad o no”, y sumó: “Hay gente que hoy en día piensa que la tierra es plana”.