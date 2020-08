GELITTI SE MOSTRÓ EN CONTRA DE LA OBLIGATORIEDAD DE PARIDAD DE GÉNERO EN COMISIONES DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS

Compartir en...

Una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) ha causado disconformidad en la presidenta del partido vecinalista Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti. Establece que las nuevas sociedades que se constituyan tendrán que incluir una presencia equilibrada de mujeres y hombres en su órgano de administración, cosa que la ex concejal interpreta como una “traba” ya que podría generar complicaciones en esas empresas o instituciones.

De acuerdo a lo explicado por Gelitti, la medida regiría para las sociedades comerciales que tengan el formato de sociedades anónimas, y también para las asociaciones civiles y fundaciones. Se exige la paridad de género en sus comisiones directivas en pos de bregar por la igualdad, aunque para Marita “esta normativa no sirve para generar mayor participación”.

La Presidenta de Acción para el Desarrollo se autodefinió una “defensora de los derechos de las mujeres y de la posibilidad de que tengan una participación más igualitaria”. Sin embargo, en esta ocasión opinó que la medida sería perjudicial ya que dichas sociedades generalmente no tienen ningún límite de género en sus estatutos, sino que son voluntarias.

A modo de ejemplo de los inconvenientes que podría traer, citó el caso de empresas familiares donde no es posible incluir alguien de otro sexo porque no lo hay, lo cual las obligaría a tener que buscar gente externa a su círculo íntimo para que les administre sus propios bienes. También habló de las instituciones donde los únicos deseosos en integrarlas son personas de un sexo en particular, por lo que se verían en la necesidad de quitar a los reales interesadas con el único fin de darle espacio a otras personas del sexo contrario que quizás no tienen tantas ganas de hacerlo.

Gelitti aclaró que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas aún no se expidió sobre el asunto. “Esperemos que respete a los bonaerenses”, dijo.