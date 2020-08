SATISFACCIÓN DE “PUPY” TRAS LA APROBACIÓN DE SU PROYECTO SOBRE DONACIÓN DE PLASMA

Compartir en...

La concejal María del Carmen “Pupy” Pan Rivas manifestó ayer susatisfacción debido a que el Concejo Deliberante aprobó la adhesión a la Ley provincial sobre donación de plasma en pacientes recuperados de COVID-19. En tal sentido, se mostró contenta porque ya existe una bragadense dispuesta a hacerlo. Además, opinó sobre la situación epidemiológica de nuestro partido.

Según la edil, “esto comenzó en Nación cuando se aprobó una Ley que tiene que ver con la campaña nacional de difusión de la donación de plasma, y luego siguió en la Provincia de Buenos Aires”. Habló de la importancia de que se aplique también en Bragado y valoró la decisión de Silvia Cotta de ofrecerse como donante tras haber superado su enfermedad con el Coronavirus.

“Pupy” explicó que “no se puede obligar a que un paciente recuperado done”, por lo cual consideró fundamental la difusión como instrumento de concientización ya que cada plasma ayuda a salvar la vida de 4 personas. No obstante, aclaró: “no todos pueden ser receptores de plasma, ni todos pueden ser donantes”.

En lo que respecta a su opinión respecto de la situación epidemiológica de Bragado, dijo estar “preocupada” ya que “somos una población no tan densamente poblada como para que todos los días haya la cantidad de casos positivos que tenemos”. Habló de la existencia de muchas personas que no cumplen con las medidas de prevención, por lo que consideró que el gobierno municipal debiera emitir mensajes más contundentes: “yo querría verlo al Intendente hablándole a su comunidad y pidiéndole que se cuide”, sostuvo. Además, agregó: “a veces pienso si no ha tenido que ver ese bombardeo mediático de los anticuarentena, de lo que dice Bolsonaro o Trump”.