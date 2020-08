OSCAR UGO PIDIÓ QUE EL INTENDENTE DE PEHUAJÓ SE RETRACTE POR DECLARACIONES QUE HIZO SOBRE BRAGADO

Compartir en...

El secretario General de la seccional local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Ugo, mantuvo hoy una videollamada con la edición matutina de BRAGADO TV. Allí se refirió al sorteo por el Día del Niño que realizaron hoy los tres gremios municipales, y también a su malestar por declaraciones públicas que emitió el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, sobre Bragado. “Para mí es una ofensa lo que dijo”, indicó.

El enojo de Ugo se debe a que el Primer Mandatario de Pehuajó pidió que a su distrito no le pase lo mismo que a Bragado en lo que respecta a la pandemia de Coronavirus, citándonos como un mal ejemplo. Para el sindicalista “es una falta de respeto” ya que “la enfermedad de Bragado no la generamos nosotros, sino que es mundial y está afectando a la mayoría de los municipios y provincias”. También dijo: “ejemplo tendría que dar el sobrino de él, que es diputado de la Cuarta Sección Electoral y que no ha hecho nada por el distrito de Bragado”.

Según el Secretario General de ATE, “esto no es una carrera de quién tiene menos contagiados”. Además, indicó que enviará una nota al Concejo Deliberante para que manifieste su repudio y exija un pedido de disculpas.

En lo que respecta al sorteo por el Día el Niño, indicó que consiste en bicicletas y juguetes. Hoy se realizó el sorteo (el listado de ganadores lo adjuntamos debajo del video), mientras que mañana se concretará la entrega de los premios en la sede de ATE (España 221).

LISTADO DE GANADORES DEL SORTEO POR EL DÍA DEL NIÑO

Lopez Marcelo 3620 bici

Pillon Esteban 2749 bici

Sosa Florencia 4071 bici

Tabarez Eliana 3201 bici

Signorelli Veron 3571 bici

Ottaviano Migu 3614 bici

Pelinski Judit 3899

Cano Cintia 3551

Groba María 4070

Calandro Roberto 3990

Solari Natalia 3491

Reynoso Ariel 2980

Diez Mayra 3658

Barrios Ayelén 4021

Barcos Ricardo 2616

Duva Vicente 2232

Gil Marcelo 2331

Vera Gustavo 2224

Sosa Leticia 2812

Santo Domin S 3597

Penin Natalia 3672

Sciacio Dario 3350

Arrieta Pilar 3866

Ramos Alicia 2832

Milochi Mirian 4128

Enrique Analía 2668

Cisneros María Rosa 2767

Bazan Sergio 3572

Lencina Juan J 2669

Olguin Genina 3629

Marco Cecilia 2950

Pampin Miguel 2689

Irrazabal Arman 2700

Jhon Eduardo 3685

Auza Fernanda 3921

Garcia Soledad 3721

Gonzalez Natalia 4102

Islas Roberto 3949

Diz Marina 3330

Auxiliares de la Educación favorecidos: Claudia Simoneti (bici), Alejandra Grimaldi, Vanesa Gallo y Rosana Sayal.