TOMASINO SOBRE EL BROTE DE CORONAVIRUS EN BRAGADO: “TODOS SOMOS POSIBLES O POTENCIALES PACIENTES DE UNA CAMA DEL HOSPITAL”

El secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino, mantuvo una entrevista en la edición matutina de ‘Bragado TV’ en donde se refirió, entre otras cosas, a la situación epidemiológica de la ciudad y en algunos trabajos que vienen realizando pensando en el futuro pos pandemia.

Tomasino comentó que el significativo aumento de casos en Bragado se debe no sólo a las reuniones y al incumplimiento de la cuarentena, si no también al brote en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explicando que “no somos ajenos a esa realidad, afortunadamente nos preparamos desde el comienzo de la pandemia y de la emergencia sanitaria para poder afrontar ésta situación que, como siempre dijimos, es una situación desconocida por lo que día a día se van presentando nuevas situaciones.”

El Secretario de Gobierno también comentó que hasta el momento las únicas herramientas que tenemos para prevenir el contagio son las medidas de cuidados que todos conocemos (el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y la higiene personal), ya que “la vacuna que anunció el Presidente seguramente va a estar recién entrado el año que viene, por lo cuál hasta ahora ésto es lo único que tenemos a disposición y tenemos que respetarlo.”

Siguiendo con la misma línea, llamó a la responsabilidad ciudadana al comentar que “todos somos posibles o potenciales pacientes de una cama del hospital y eso es lo que tenemos que tener presente, y el cuidado obviamente de las personas que tienen más riesgos, nuestros abuelos y las personas que tienen alguna patología previa.”

Con respecto al incumplimiento de la cuarentena, Tomasino explicó que en Bragado se han labrado varias actas de infracción e incluso han detectado a personas reincidentes, en tanto están terminando un decreto municipal para crear la imposición de multas mayores, diciendo que “vamos a ser más duros en ése sentido.”

Hablando de otro tema, celebró la creación de la ‘boleta interactiva municipal’ que permite abonar los impuestos municipales de forma virtual a través de Mercado Pago. “Hay mucha gente que tiene miedo de salir de la casa, que no se quiere acercar hasta la Municipalidad para consultar o para pagar y ésta es una alternativa”, además, comentó que en la actualidad el 32% de la comunidad abona sus impuestos digitalmente.

Para finalizar, comentó que desde el Ejecutivo Municipal continúan trabajando en la puesta en valor del Parque Industrial para atraer inversores y empresas, buscando generar puestos de trabajo genuinos para cuando finalice la pandemia.