LA MUNICIPALIDAD HOMENAJEÓ A LAS JUVENTUDES CON UN VIDEO

A raíz de la pandemia, son varios los festejos que se fueron amoldando a la ‘nueva normalidad’ a través de Internet, sin ir más lejos, hoy se transmitirá el ‘Homenaje a la Niñez’ y mañana se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General San Martín. En este sentido, la Municipalidad de Bragado junto a la Dirección de Juventudes, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el Grupo Envión, confeccionaron un video en el Centro Cultural Florencio Constantinopara homenajear a las juventudes.

Federico Prado, director de Juventudes de la Municipalidad, explicó que el pasado 12 de agosto fue una fecha importante ya que considera que “los jóvenes no somos el futuro, somos el presente, somos el hoy, entonces no queríamos dejar pasar por alto la fecha y al equipo de la Dirección se le ocurrió justamente homenajear a todos los jóvenes con un video y con una letra que es muy significativa.”

El video en cuestión fue protagonizado por Jazmín Peralta, Manuel Cuesso y Diego Crivelli que estuvieron en las voces, y Juan Audagno, Micaela Gerlero, Julián Aristi, Pilar Bondoni, Agustín Bergonce, María Martina Aime, Tobias Díaz, Maximiliano Dorado, Karen Zambrano y Juan Andrés Fernández.

“Estamos pasando por una situación muy complicada” indicó Prado, refiriéndose al contexto de pandemia que están atravesando las juventudes; “es muy difícil esto de no poder juntarse con tus amigos o amigas. Sin ir más lejos, la promoción 2020 no van a poder tener su fiesta de egresados, no pudieron disfrutar de ningún matiné, solamente del último primer día, y esto por supuesto genera un ‘bajón’.”