DURETTI LE CONTESTÓ A PUSSÓ: DIJO QUE LAS NUEVAS MEDIDAS DEL GOBIERNO SON TARDÍAS

Frente al enojo manifestado por la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, por las declaraciones que había formulado Darío Duretti en dos medios nacionales; este mediodía el dirigente político salió a contestarle a través del noticiero BRAGADO TV. Le pidió que canalice sus energías en dar explicaciones a la ciudadanía y acusó a su gobierno de tomar medidas tardías frente a la pandemia de Coronavirus.

Pussó había acusado a Duretti se decir “falacias” y cuestionó que hablara mal de las medidas sanitarias sin haber ayudado nunca. Por el contrario, el dirigente nacional dijo que “el hecho de no estar presente en los medios no significa que uno no esté trabajando siempre por los temas de la comunidad”, e incluso habló de las gestiones que realiza ante la Provincia para obtener beneficios para Bragado.

El peronista aseguró recibir constantes reclamos de vecinos e instituciones por el mal tratamiento que está destinando la gestión de Vicente Gatica al tema de la pandemia. Aseguró que la difícil situación en la que nos encontramos es “producto de un relajo, falta de compromiso y de no tener los controles y las medidas aceitadas”, y también por una “conjunción de medidas que no se tomaron en tiempo y forma para proteger a la comunidad”.

Recalcó que “Bragado está en una situación en la que no está ninguno de los pueblos que nos rodea” y opinó que, frente a eso, “las respuestas parecieran haberse implementado tarde”, siendo un ejemplo los centros extrahospitalarios: “la mayoría de los municipios los destinaron desde el inicio”, manifestó.

Para Duretti, “la Doctora Pussó tiene que seguir dándole respuestas a Bragado por lo que se hizo y lo que hace, porque para eso se le paga un sueldo”. Sostuvo que no debería detenerse a cuestionar sus declaraciones, sino dedicarse a trabajar y dar las explicaciones correspondientes. En tal sentido, indicó que las críticas emitidas hacia él son “una obediencia a su cargo y a su militancia política”.