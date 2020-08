ALBERTI EXIGIRÁ AISLAMIENTO A TODA PERSONA QUE HAYA ESTADO EN BRAGADO

Frente al fuerte avance del coronavirus en Bragado, el intendente de Alberti, Germán Lago, comunicó varias medidas que adoptará su Partido para con el nuestro, tras declararse nuestra ciudad como lugar de transmisión del virus. “Van a tener que hacer el aislamiento preventivo, total y obligatorio, por el plazo que permanezca en Alberti. Si son personal esencial deberá permanecer en su casa hasta que tenga que volver a trabajar“, destacó ante la prensa.

En la comunicación de esta noticia estuvo el secretario de Legal y Técnica, Daniel Palazzo. Por su parte, el jefe comunal albertino sostuvo: “La ciudad de Bragado ingresar en la Fase 3, considerada como una zona de transmisión comunitaria, tenemos que tomar las medidas que habíamos implementado a partir del 12 de abril a través del decreto 305. Esa consideración que hicimos ante la venida de vecinos de lugares de transmisión, ahora la tenemos que aplicar para con Bragado que es una ciudad vecina“.

“Mi equipo estuvo llamando a todos los vecinos que trabajan en Bragado, para reforzar las medidas de prevención y para que entiendan la situación. Muchos interpretaron el pedido, inclusive dejando de ejercer alguna actividad comercial al menos por los 14 días“, sumó en la misma línea.

Sobre la situación de Alberti en particular en este contexto de emergencia sanitaria, explicó: “Nosotros con el esfuerzo de todos los vecinos fuimos ratificados en Fase 5, ya hace 9 días que no tenemos casos activos, y eso implica un reconocimiento a quienes se comportan de la manera en que nos posibilita estar en esta situación. Aunque claramente hay situaciones que percibo y que veo que no son de mi agrado, porque veo que hay muchas personas que no cumplen con las medidas de prevención para cuidarse ellas y todos nosotros“.

Fuente: Diario El Salado