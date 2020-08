ECHAVE HABLÓ DE LAS DOS MUERTES POR CORONAVIRUS Y MENCIONÓ LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS

Acorde a lo previsto, esta mañana el subdirector del Hospital Municipal San Luis, Gustavo Echave, informó las novedades que se presentaron en las últimas horas respecto al panorama epidemiológico (no obstante, se desconoce si hubo nuevos casos positivos de Coronavirus porque no lo mencionó ni tampoco habrá hoy reporte oficial). Ahondó sobre el caso de los dos hombres mayores que fallecieron a causa del Coronavirus y también se abocó a comentar cuáles son las nuevas medidas sanitarias que implementarán en breve con el propósito de frenar la propagación del virus.

“Me toca darles la noticia de que en la madrugada de hoy fallecieron 2 personas de 85 y 88 años, masculinos, que tenían enfermedades previas”, sostuvo Echave al comienzo de su alocución. Indicó que “estaban en estado de regular a malo” y aclaró que no se encontraban en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), sino en la sala COVID.

Consultado por BRAGADO TV acerca de los motivos por los que no habían sido derivados a la UTI, manifestó: “Terapia Intensiva es una sala donde entran pacientes a los que ahí se les puede hacer algo -por la aparatología más sofisticada- que afuera no. Si el tratamiento se puede cumplir afuera de la Terapia, se hace afuera”. Además, agregó: “de los dos pacientes, uno estaba en mal estado con tratamiento de antibióticos y todo lo actual para el COVID, pero no había que hacerle nada más, por lo que no estaba en Terapia Intensiva”.

En lo que respecta a los “pool test” que realizó Región Sanitaria al personal del Hospital y a residentes y trabajadores del Hogar San Luis, contó que llegó el resultado de 50 hisopados, todos negativos. Los 25 restantes llegarán en las próximas horas.

Según Echave, “la situación en nuestro hospital es que tiene una ocupación de la sala COVID de un 55%; tenemos tres pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva, de los cuales 2 están con respirador”. Contó que los últimos son enfermos graves y añadió que una persona salió de la UTI.

Afirmó que en el nosocomio “estamos bien” en cuanto a capital humano ya que “el personal está trabajando a tiempo completo, no hay francos ni vacaciones para nadie”, e incluso se incorporó personal de los CAPS y accesorios. Sin embargo, aclaró que “se viven momentos muy angustiantes” ya que los trabajadores de salud están desgastados psicológicamente por todo el estrés que conlleva lidiar con el virus.

