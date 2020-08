LOS ALCANCES DE LAS NUEVAS RESTRICCIONES EN LA FASE 3 DE LA CUARENTENA

A partir de las 12 horas de hoy, comenzó a regir en Bragado la Fase 3 de la cuarentena obligatoria, lo que naturalmente ha ido sembrando varias dudas con respecto al desarrollo de varias actividades en nuestra ciudad. Con varias restricciones y algunas excepciones, el director de Producción y PyMES de la Municipalidad de Bragado, Lucas Romero, despejó algunas consultas en ‘Bragado TV al mediodía’.

Si bien se especificó en el Decreto que las empleadas domésticas no podrán trabajar, sí podrán hacerlo aquellas personas que tengan que cuidar adultos con movilidad reducida o discapacidad, e incluso podrán trabajar niñeras en el caso de que los padres del menor sean trabajadores esenciales. En ambos casos, es necesario tramitar el permiso correspondiente en la página www.argentina.go b .ar

Los corralones de materiales también podrán trabajar normalmente, a pesar de que las obras en construcción no estén permitidas en la Fase 3. “Fue una decisión administrativa nacional en mayo, la cuál dejó de trabajar con guardias pasivas y pasó a ser no esencial de primera categoría, pero pueden trabajar normalmente de 8 a 18, de lunes a sábados”, explicó Romero.

Las obras particulares están restringidas por una orden Provincial, pero estos comercios seguirán abiertos en caso de tener que vender algún artículo indispensable para el arreglo de algún elemento hogareño, como puede ser una llave de luz o una canilla de agua, por lo que se entiende que los oficios como electricistas, plomeros y gasistas van a poder trabajar para solucionar este tipo de urgencias.

En el caso del mantenimiento de espacios verdes, es decir, los parqueros, podrán seguir trabajando con su correspondiente permiso municipal, el cuál fue tramitado en su momento cuando recién comenzaba a reactivarse la actividad en nuestra ciudad, meses atrás.

Los puntos de pago (Rapipago, PagoFácil, etc.) continuarán trabajando de forma normal en su horario habitual, de lunes a sábados de 8 a 18, al igual que los servicios postales.

Por otra parte, si bien las salidas recreativas (paseos, caminatas) se han restringido junto con los deportes individuales (pesca, ciclismo), las personas con capacidades diferentes podrán salir a caminar: “Lo que le va a solicitar el personal que va a estar controlando, Guardia Urbana, Tránsito o Policía, es el certificado que acredite que existe una patología, alguna dificultad o prescripción médica”, detalló el Director de Producción.

Con respecto a los centros de salud particulares, es decir, la actividad de profesionales como por ejemplo los odontólogos o kinesiólogos van a poder seguir trabajando normalmente: “Los centros médicos tuvieron una habilitación Provincial particular, eso no ha sufrido ninguna modificación al igual que las industrias. Fueron actividades que han salido por una resolución provincial específica y en la fase 3 no tienen restricción ninguna por el momento”, explicó Romero.

Las concesionarias de automóviles o motocicletas, sin embargo, no están encuadradas dentro de las “actividades esenciales”, por lo que van a tener que cerrar sus puertas al público pero podrán seguir comercializando de manera virtual.

En el caso de los talleres de costura, en Bragado, no tendrían restricciones en ésta fase, por lo que van a poder seguir desarrollando sus actividades de manera habitual, sin embargo los locales de venta de ropa y calzado, por ejemplo, van a tener que cerrar sus puertas y atender únicamente por delivery.

En éste sentido, muchos han sido los comerciantes que han manifestado su descontento con la actividad que en su momento realizaban algunos supermercados, en donde sí podían ofrecer esos productos de manera presencial. Este punto se ha modificado, por lo que esos rubros afectados por la fase 3 no podrán ejercer sus actividades ni siquiera dentro de los supermercados.

Los kioscos, al igual que las despensas, son considerados rubros ‘esenciales’ por lo que continuarán trabajando de forma habitual, pero esto no se aplica a las librerías.

Por otra parte, “en el caso de la venta de repuestos, gomerías, bicicleterías, tornerías, cerrajerías, talleres mecánicos, metalúrgicos y lubricentros siguen trabajando de forma normal”, explicó Romero.

Las remiserías continuarán trabajando normalmente, es decir, la Fase 3 no comprendería ningún tipo de modificación para éste rubro, sin embargo las agencias de seguro no podrán recibir a sus clientes de forma presencial ya que no está encasillada como una actividad ‘esencial’, pero en el caso de tener que asistir a un accidente de tránsito, lo podrán seguir haciendo ya que se trataría de una urgencia.