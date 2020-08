SIGUEN LAS MALAS NOTICIAS PARA BRAGADO: FALLECIÓ OTRO HOMBRE POR CORONAVIRUS

Fuentes extraoficiales confirmaron a BRAGADO TV una lamentable noticia. Esta noche falleció otra persona a causa de Coronavirus, lo cual la convierte en la tercera víctima fatal por el virus.

Su nombre era Salomón Jadech. Tenía más de 70 años y se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal San Luis, con asistencia respiratoria mecánica.

Era un vecino muy conocido en nuestra ciudad por su faceta como actor. También por haber militado mucho tiempo en el justicialismo, e incluso por ser uno de los integrantes de la agrupación “Peronistas con Vicente” que apoyó la candidatura del actual Intendente en 2015.

De acuerdo a lo conocido, tenía enfermedades respiratorias preexistentes.

Hasta el momento, la Municipalidad de Bragado no emitió ningún reporte epidemiológico al respecto. El último fue difundido en la noche del lunes 17 de agosto, donde Bragado tenía 158 pacientes activos (aún no se habían producido las tres muertes) y un total de 232 personas infectadas desde el comienzo de la pandemia. Hoy debía dar a conocer otro nuevo horas de la mañana, pero se informó que no lo haría por la demora en la entrega de datos por parte de los laboratorios de SISA, aunque se aclaró que comunicaría de inmediato cualquier novedad.