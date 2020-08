LA CAMPAÑA SOLIDARIA DEL TORNEO “EL PICADO” POR LA PANDEMIA

En este contexto de crisis, instituciones bragadenses siguen aportando a la comunidad con campañas solidarias. Con el objetivo de no ser una sóla competencia deportiva y contribuir en la parte social, el Torneo “El Picado” organizó una recolección de alimentos no perecederos y de ropa en buen estado para luego donarle a sectores que más lo necesiten.

En diálogo con el programa matutino de Bragado TV, Nicolas Debenedetti contó detalles de su propuesta. “La respuésta nos sorprendió a nosotros. La semana pasada vino una camioneta llena de Alberti, de ‘Odisea’ Restobar, quienes participan todos los años del torneo. La gente de acá de Bragado también se ha comportado excelente”, remarcó.

La primera entrega de la colecta se hizo en el barrio FONAVI, mientras que la segunda tanda será para el Michel. Ya la semana que viene se elegirá la próxima comunidad vecinal a la que beneficiar, tras algunos testeos

“Estamos juntando lo que son alimentos no perecederos, pero sabemos que con la situación del país no va a ser grande el aporte, aunque siempre son bienvenidos. Lo que si es más factible es ropa en buen estado que ya la persona no use. También existe la chance la ropa de niños”, manifestó Debenedetti.

En Facebook e Instagram se los puede encontrar como “Torneo El Picado”. Asimismo reciben las donaciones en la sede de UOM ubicada en calle Balcarce al 156, de lunes a viernes de 9 a 12 horas.