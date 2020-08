LA POSTURA DEL CUCI ANTE EL RETROCESO DE FASE EN BRAGADO

Desde el mediodía de ayer y hasta que Provincia lo predisponga, Bragado estará en la Fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Como ya es de público conocimiento, esto no sólo implica el cese de actividades deportivas y recreativas, si no que tiene un gran impacto en la actividad comercial de la ciudad, motivo por el cuál ‘El Megáfono’ entrevistó al secretario del CUCI (Centro Unión Comercial e Industrial), Guillermo Anso, para que explique desde el punto de vista económico el impacto que esto conllevará para los comerciantes.

Anso comentó que “desde el primer momento pedimos armar una mesa de salud, económica y social, porque lo que pensamos nosotros que todas estas mesas no pueden funcionar individualmente.”

A pesar de que no se ha conformado una mesa como tal, el Secretario del CUCI dijo que “a (Lucas) Romero lo molesto a cada rato por cualquier inquietud y lo mismo pasa con Mauricio Tomasino, y en algún caso he hablado con el Intendente y en eso hemos tenido continuamente un ida y vuelta de la mejor forma y hemos trabajado en todas las fases.”

Con respecto al cambio de fase y a todo lo que ello implica para la situación económica de los comerciantes en la ciudad, explicó que “la mitad de los comerciantes ha aceptado bien las medidas y han cerrados sus puertas, y la otra mitad están complicados económicamente y con muchas responsabilidades entonces están muy desesperados.” Además, añadió que las ventas por el Día de las Infancias fueron un 20% menor a las del año pasado, el cuál ya había sido muy malo de por sí.

Los comerciantes, sin embargo, plantean que los contagios no se dieron en su sector, por lo que Anso comentó que lo que se busca con las restricciones impuestas en la Fase 3 es disminuir la circulación en la ciudad. “No es que el sector comercial sea el culpable de los contagios, si no lo que se trata es que haya la menor cantidad posible de gente caminando o haciendo cosas en la ciudad.”