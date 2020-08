PUSSÓ TRAS LA RESPUESTA DE DURETTI: “ME ESTRESA Y ME INDIGNA”

Las declaraciones formuladas ayer por el dirigente Darío Duretti han causado malestar en la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó. Minutos después de la nota, se comunicó con BRAGADO TV con la intención de defender su honor y desmentir las acusaciones recibidas. Aseguró no tener intenciones de generar una disputa política porque “me parece indigno” y reconoció que la situación “me estresa y me indigna”.

Según la funcionaria, “esto para mí es una situación realmente lamentable porque yo no soy ni mediática ni política, simplemente soy médica”. Aseguró que su labor se basa siempre en el criterio médico y recalcó los grandes esfuerzos que realiza para superar la difícil situación que vivimos a causa de la pandemia: “no me alegro de estas cosas, a mí me duelen más que a nadie porque siento la responsabilidad de ser médica y de estar al frente de esto”, indicó.

Negó haberle atribuido a la gente toda la responsabilidad de lo que pasa, aunque remarcó: “hay actitudes que nos llevan a contagiarnos, y no puedo criticar o acusar a ningún enfermo partiendo de que mi hijo lo está”. “En prevención, uno debe marcar a la población qué cosas está haciendo mal porque es la forma de cuidarla”, dijo.

Manifestó que su enojo recae únicamente en Duretti y no en las autoridades bonaerenses ya que “la Provincia nos ha dado una mano, hemos llegado a hablar con el Ministro de Salud y todos nos han atendido de una buena manera, que no se condice con la actitud de este señor”.

Consultada sobre las críticas del dirigente peronista sobre el tiempo transcurrido hasta la implementación de los centros extrahospitalarios, aseguró que la idea ya venía siendo analizada desde abril y que las gestiones se iniciaron en julio, retrasándose su implementación por las cuestiones burocráticas que son propias de ese tipo de medidas. Además, explicó que al comienzo de la pandemia no lo creían necesario porque no había muchos contagios entre personas convivientes, lo cual se modificó hace 10 días.