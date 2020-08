LA SITUACIÓN DE LS ELECTROMECÁNICA EN LO QUE VA DE LA PANDEMIA

Esta mañana en la edición matutina de ‘Bragado TV’, el propietario de LS Electromecánica, Luis Funes, fue entrevistado para que relate de qué manera está atravesando su empresa esta difícil situación.

El empresario comentó que a pesar de todo, la empresa ha podido mantenerse durante este tiempo tras pasar 15 días sin actividad en el inicio de la cuarentena. Afortunadamente han tenido las ventas suficientes como para cumplir con sus compromisos económicos hasta la fecha, resaltando la importancia de tener demanda en un momento de crisis continua: “No es sólo estar abiertos si no tener trabajo. Éste no es un momento demasiado bueno en ventas pero mínimamente nos ha permitido transitar todo esto con trabajo, manteniendo nuestra gente y nuestra estructura”, explicó.

El personal que está concurriendo actualmente a la planta oscila entre las 60 o 70 personas, ya que la pandemia los ha forzado a establecer otros métodos de trabajo para los puestos que pudieron seguir desempeñándose a la distancia. Obviamente, la empresa tiene que cumplir con una serie de medidas de bioseguridad para cuidar a sus empleados en sus instalaciones:

“Ya vamos por la tercer versión de protocolos, en el inicio empezamos con el distanciamiento y ciertos cuidados, después empezamos con las desinfecciones, hoy además tenemos protocolos internos divididos en celdas de pequeña cantidad de personal y el intercambio entre sectores y entre grupos lo hace una sola persona. Generamos nuevas áreas de comedores y de baños para evitar compartir lugares comunes”, detalló Funes, quien dijo además que toda esa labor es “tediosa, genera distracción, mayores costos y complicaciones”, pero concluyó en que todo ello es necesario.

Con respecto a los motivos por los que él cree que se ha tenido que retroceder de fase en Bragado, comentó que “mucho de lo que hoy pasa no es porque se contagiaron en la empresa, en lugares de trabajo o en un restaurante porque fueron a almorzar o cenar o en un comercio, se contagiaron porque hacen reuniones sociales.”