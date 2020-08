MONZÓN DENUNCIÓ HABER SIDO EXPULSADA DEL FORO AMBIENTAL “SIN MOTIVO ALGUNO”

La ruptura de Daniela Monzón con el bloque de concejales del oficialismo no es el único asunto que la confronta con el gobierno local. Ahora se sumó una fuerte acusación por parte de ella, ya que asegura haber sido expulsada del Foro Ambiental “sin motivo alguno”. Lo expresó a través de su cuenta de Facebook, lo cual motivó repercusiones de Orlando Costa, Marcelo Elías, Laura Pico y Leticia Calderón, entre otros.

Según la referente del PRO, “desde principio de este año decidí colaborar en el área de medio ambiente para mejorar la calidad de vida de la población”. En tal sentido, recordó: “impulse el funcionamiento del foro y coordinaba una de sus comisiones”.

Sin embargo, aseguró que “los que declaman consenso y participación -en una clara alusión al oficialismo-, me expulsaron del mismo sin motivo alguno”, aunque en una respuesta a uno de los comentarios consideró probable que se deba al acercamiento que tuvo con Fernando Maidana (Bloque Justicialista – Movimiento Evita): “ellos me corren por presentar un Importante tema de salud con el concejal más preparado en la materia”, dijo.

Para Monzón, “el foro ambiental debe continuar”, y agregó: “yo voy a continuar luchando por mejorar la calidad de vida de los bragadenses”. También dijo: “presente una ordenanza para impulsar el jueves verde acordado en el foro, porque somos muchos los que queremos cambiar esta realidad; te invito a participar”.

LAS REPERCUSIONES

Varias son las personas que mostraron su apoyo a las palabras de la Concejala, e incluso los que aprovecharon la ocasión para apuntar contra el gobierno local. Un ejemplo es Orlando Costa, tal como ya lo había hecho con anterioridad.

“Cuando se hizo la convocatoria al Foro aprecié la idea pero pregunté con qué estructura municipal iban a hacer las tareas. Me contestaron que no vaya al mismo con palabras despectivas”, dijo el ex intendente, y agregó: “hace unos días hubo otro mini debate en el que propuse como siempre una agenda de temas a tratar y resolver, pero poniendo el acento nuevamente en que si no hay un funcionario que entienda de estos temas y una estructura de personal capacitada, no van a poder hacer lo más importante: HACER”. En ese marco, sostuvo que “nuevamente no contestaron mis argumentos y con desprecio agregaron que la sociedad ya me había rechazado y que me ponga las pantuflas, es decir que me retire y no hable”.

Frente a tal situación, Costa describe que “hay dos problemas: uno es la falta de práctica democrática para los debates con argumentos y replicas respetuosas de las partes, y a su vez la falta de buen trato social. Y otro es el pensar y hacer que tienen como gobernantes.”; lo cual fue en sintonía con lo que expresó Marcelo Elías, quien habló de la importancia del consenso y remarcó: “hay que seguir trabajando para modificar conductas, sobre todo de los que tienen la responsabilidad de gobernar”.

Costa también hizo una seria acusación: “destruyeron una Planta integral de tratamiento (ECOBRAG) que hizo conocer a Bragado en todo el país por su diseño y trabajo, rehabilitaron el viejo basural y entierran 25 toneladas de residuos todos los días que antes se trataban íntegramente en Ecobrag, más los de Mechita y O´Brien”. Por lo tanto dijo: “no es el Foro lo que está en discusión, sino la capacidad de un gobierno enorme en cantidad de funcionarios, personal y recursos, pero muy pequeño en el hacer”.

Otras de las personas que mostraron su apoyo a Monzón, son la exfuncionaria Leticia Calderón y la exconcejala Laura Pico. Calderón no es la primera vez que adhiere a críticas al gobierno que ella integró, ya que a lo largo del último tiempo han sido varias las publicaciones que realizó con cuestionamientos. Esta vez, incluso, dejó en claro su adhesión a lo expresado por Costa.

En cuanto a Pico, dijo estar dispuesta a colaborar “desde el llano y sin más pretensiones que ver un mejor Bragado para generaciones futuras”, pero aclaró: “si esto es una movida para la pijoteria partidaria pensando en el 2021, me retiro del Foro”. Monzón, por su parte, le respondió: “medio ambiente no tiene que ver con una futura elección”.