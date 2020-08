NATALIA GATICA TRAS LA ACUSACIÓN DE MONZÓN: “CREO QUE HAY UNA INTENCIÓN DE HACER POLÍTICA PARTIDARIA”, DIJO

Frente a la denuncia pública realizada por la concejal Daniela Monzón (PRO) acerca de que el oficialismo la habría expulsado del Foro Ambiental; esta mañana la secretaría de Integración Socio Urbana de la Municipalidad de Bragado, Natalia Gatica, dio a conocer su visión de lo ocurrido. Negó que tal acusación sea cierta, y agregó: “creo que hay una intención de hacer política partidaria de la situación”. También habló de otros temas, como por ejemplo el programa “Detectar”, los protocolos que se adoptan con el personal municipal, la limpieza integral de barrios y la “Semana del Árbol”.

Según Natalia, “es imposible expulsar a alguien de un espacio que es comunitario”. Remarcó que “el Foro es de todos; quien quiere participa, y el que no quiere no”. Además, sostuvo que “el Foro nos costó mucho trabajo -a los bragadenses-“ y destacó el éxito alcanzado pese a que “fue criticado y vapuleado”.

Sin nombrarla explícitamente, acusó a Monzón de buscar un beneficio político partidario, e indicó: “yo no estoy de acuerdo con eso y no voy a entrar ahí –en la discusión–“. Consideró que “la mezquindad, la especulación, la chicana y el daño no tienen lugar, no tienen razón de ser, sobre todo en estos momentos”.

Consideró que los dirigentes políticos tienen que “ponerse a servicio”, aunque aclaró: “no de nuestros deseos o ego, sino de lo que la gente necesita”. “Quien no quiera hacerlo, que no lo haga, pero que tampoco obstaculice”, enfatizó.

OTROS TEMAS

En lo que respecta al programa “Detectar”, la funcionaria destacó la labor realizada por las trabajadoras sociales durante el desarrollo del operativo en el barrio Michel, ya que contribuyó a agilizar la tarea del personal de salud y también porque brindaron la contención necesaria ante una situación tan compleja como esa y las consecuencias que acarrea (por ejemplo los aislamientos). “Es fundamental la mirada social para entender la realidad de la familia”, dijo.

Por otra parte, habló de los protocolos que se están implementando para evitar contagios de Coronavirus en los trabajadores municipales (se acordaron con los tres gremios), e incluso se refirió a la decisión adoptada por el gobierno local de mantener el programa integral de limpieza de barrios frente a la necesidad de que la comunidad se mantenga en buenas condiciones.

En cuanto a la “Semana del Árbol”, la enmarcó en las tareas ligadas al Foro Ambiental. Mencionó la importancia que tiene la ordenanza regulatoria para el Estado local y adelantó algunas de las actividades que pondrán en marcha: la concientización en las escuelas, la realización de un censo del arbolado de la ciudad y la reforestación de espacios públicos.