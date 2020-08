LA CONCEJAL MONZÓN LE RESPONDIÓ A NATALIA GATICA Y LA CRITICÓ POR UNA PUBLICACIÓN QUE REALIZÓ EN FACEBOOK

Continúan las repercusiones tras la denuncia pública realizada por la concejal del PRO, Daniela Monzón, quien aseguró que el oficialismo la habría expulsado del Foro Ambiental. Ayer en ‘Bragado TV a la mañana’, la secretaria de Integración Socio Urbana y Ambiental, Natalia Gatica, negó que tal acusación sea cierta y dijo que “hay una intención de hacer política partidaria de la situación.”

Horas más tarde, en otra entrevista, la concejal Monzón dio su versión de los hechos. Ella relató que la polémica surgió cuando iba a comunicar a través de un grupo de WhatsApp la noticia de que finalmente se aprobaría por unanimidad el proyecto del ‘Jueves Verde’ pero que al momento de ingresar al grupo se da cuenta de que ya no participaba del mismo. “Me comuniqué con la doctora Gatica y con Marcelo Bondoni, que es quien maneja el grupo, y ninguno de los dos me respondió.”

La Concejal del PRO también fue muy crítica por una publicación que la secretaria Natalia Gatica compartió en su página de Facebook. “Hace muy pocos días una secretaria (Jorgelina Moreno) en la página de Facebook le manda a ponerse pantunflas a quien fuera el intendente Orlando Costa y la misma funcionaria (Natalia Gatica) comparte la publicación. ¿A vos te parece que una persona educada le mande a ponerse las pantunflas al ex intendente Orlando Costa? ¿Eso es de un funcionario educado? ¿Eso es ocuparse?”,comentó.