ORLANDO COSTA ORGANIZA UNA CHARLA SOBRE “EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES”

Este miércoles a las 19 horas tendrá lugar una interesante charla virtual organizada por el reconocido dirigente Orlando Costa y varias entidades más. La misma se titula “Eficiencia energética y energías renovables para el desarrollo sostenible de los municipios”, y surge desde el Instituto para el Desarrollo del Territorio.

Según destacó el mismo Costa en El Megáfono, se trata de una oratoria en donde se tratarán temas como “la energía en los Municipios” y las “formas eficientes de generación y uso para un desarrollo sostenible, con beneficios para la economía, el ambiente y la sociedad”.

De este evento participarán tres profesionales. Sobre el “Rol de los Municipios en la Energía Renovable” tomará la palabra el abogado Guido Sánchez, quien además de ser docente universitario se desempeña como director de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Municipalidad de Lincoln.

En referencia a la “Formación de Referentes Energéticos en el municipio” y el “Plan de etiquetado de viviendas” estará María del Carmen Rubio, directora de Evaluación de Proyectos y Regulación en la Secretaría de Energía, en la Provincia de Río Negro.

Por su parte, Gustavo Delbón, docente universitario y consultor de organismos internacionales, hablará sobre “Recambio de luminarias”, “Eficiencia energética en sectores productivos”, “Actuación Municipal” y de “Beneficios de la Energía Solar Térmica”.

Vale mencionar que la participación del exintendente Costa será como moderador entre todos los profesionales.

Para presenciar este evento web, previamente hay que registrarse en un link difundido en el Flyer.

CRÍTICAS HACÍA PARTE DEL GOBIERNO POR EL MEDIOAMBIENTE

Hace algunos días la concejal Daniela Monzón denunció haber sido expulsada del Foro Ambiental sin haber sido consultada. Al mismo tiempo, la edil defendió al exsenador de la provincia Orlando Costa, tras varios dichos de la secretaria Jorgelina Moreno en su página de Facebook, en donde “lo manda a ponerse pantuflas”.

En este sentido, comentó: “Es para que yo no hable más o me retire. La verdad es que yo estudio todos los días y he trabajado toda mi vida. Sigo donando mi experiencia en muchos Municipios“, y agregó: “No es manera”.

“Si soy crítico de la gestión”, destacó el dirigente, a lo que sumó: “Yo no critico el Foro Ambiental. Siempre lo dije y lo sigo sosteniendo. Es buena idea. Pero los Foros no gobiernan. Hay que hacer todos los días y para eso tenes que tener un equipo capacitado. Esa es la gran diferencia que tenemos”.

En esta línea, continuó: “Hay atrasos enormes. Todos los días Bragado entierra 25 toneladas de residuos en un basural que había sido clausurado”, y sostuvo: “Lo digo a esto porque lo hable con Vicente el primer día de su gobierno, que no cometan ese error. No me hicieron caso y tampoco me hacen ahora. Se siguen provocando riesgos a la salud y al ambiente”.