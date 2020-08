UN PERIODISTA DE LINCOLN RELATÓ LA SITUACIÓN DE UNO DE LOS POCOS DISTRITOS SIN CASOS HASTA EL MOMENTO

Uno de los pocos distritos sin casos detectados hasta el momento está muy cerca de nuestra ciudad. Se trata de Lincoln, lugar en donde desde el inicio de la pandemia no han tenido ningún caso positivo por coronavirus hasta la fecha. Sergio Wyllie, periodista de Cablevisión de dicha ciudad, explicó en ‘El Megáfono’ los motivos por los cuales cree que Lincoln mantuvo el invicto.

Wyllie explicó que a pesar de que aún no se han detectado casos positivos, en el último reporte de salud informaron que hay 17 personas aisladas como casos sospechosos, motivo por el cuál la ciudad está en cautela, sumado a la situación de toda la región.

Con respecto a los motivos por los que la ciudad no ha tenido infectados, el periodista dijo que “se logró por una férrea decisión del intendente Salvador Serenal y su equipo de trabajo de cerrar los accesos, controlarlos bien, de no permitir ninguna persona circulando sin el permiso esencial y creo que eso llevó a que la gente también tomara consciencia de que la situación también debía ser esa para controlar la pandemia en nuestro distrito.”

Además, explicó que para ingresar a la ciudad se necesita un permiso municipal, además del permiso de circulación nacional. “Si vos no tenés un permiso pedido en Lincoln no podés ingresar a la ciudad de ninguna manera, por más que vos tengas el permiso nacional si vos no tenés el permiso de Lincoln no podés ingresar porque tenés controles de policía y de tránsito durante las 24 horas en los accesos principales y los accesos de tierra están cerrados con terraplenes”, detalló.

Al ser consultado por la actividad comercial y laboral del distrito, Wyllie comentó que a pesar de la flexibilización, varios comercios han tenido que cerrar permanentemente sus puertas dejando a varias personas sin trabajo y lo mismo sucedió con algunos PyMES.

Además del permiso municipal, otro gran diferencial con la forma en la que se manejó la cuarentena con Bragado es el trato del personal esencial que desarrolla sus actividades fuera de la ciudad, como médicos o policías: “Acá las personas que van al Gran Buenos Aires los acompañan los policías hasta sus viviendas y quedan 14 días aislados, cualquier persona, sea esencial o no”, relató.